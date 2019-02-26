Политика

11:19 26.02.2019

Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

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Мингарелли: Украина – самая большая мишень кампании РФ по дезинформации, особенно в контексте выборов

Украина является мишенью российской дезинформации, эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента, считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Во вторник на конференции в Киеве он отметил, что Украина является "полем в информационной войне". "Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - сказал он.

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе. "Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

По словам Х.Мингарелли, Украина не единственная страна, которая страдает от российского информационного влияния. Европейские страны, отметил он, также подверглись вмешательству в выборы. "Выборы в Европейский парламент, которые состоятся в мае, мы знаем, что и в этом будет внешнее вмешательство со стороны ряда людей, которые будут пытаться повлиять на состав будущего парламента", - прогнозирует дипломат.

Говоря об инструментах противодействия информационной войне, глава представительства ЕС подчеркнул важность мониторинга информации, коммуникации.

"Коммуникация - это не только борьба с дезинформацией, необходимо лучше пояснять, рассказывать, как меняется жизнь украинцев после Соглашения об ассоциации", - сказал он.

Теги: #ес #мингарелли #россия #украина #выборы #дезинформация
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