Политика

10:35 26.02.2019

Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

2 мин читать
Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в текущем году в Вооруженных силах Украины будут сформированы первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами.

"Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в 2019 году", - сказал он на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ во вторник в Киеве.

При этом глава государства перечислил образцы украинской военной техники и вооружения, которые удачно проходят испытания и будут использоваться ВСУ.

Он напомнил, что предприятия ВПК начали выпуск модернизированных танков Т-64, возобновлено производство БТР-3, БТР-4, модернизированы боевые машины пехоты, происходит модернизация противотанкового комплекса "Стугна-П".

"Продолжается оснащение воинских частей современными беспилотными летательными аппаратами отечественного и иностранного производства, происходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Куб", "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - рассказал П.Порошенко.

Кроме того, на завершающем этапе – испытания нового ракетного комплекса морского и сухопутного значения, десантных катеров, модернизация самоходных гаубиц. Украина также начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи".

П.Порошенко подчеркнул, что теперь в Украине есть армия, способная защитить свою землю.

Он также назвал главные задачи по противодействию российскому агрессору.

"Стратегия нашего дальнейшего противодействия российской агрессии должна основываться на системном и комплексном реагировании на угрозы. В частности, путем жесткой активной обороны, которая лишает смысла наступательные действия противника", - сказал президент.

По словам П.Порошенко, необходимо обеспечить наращивание оборонного потенциала государства, активной дипломатии, "наращивание международных санкций, способных удерживать агрессора, налаживание и поддержку взаимодействия с нашими партнерами на всех международных площадках и координация стратегических коммуникаций, внедрение международных мониторинговых инструментов для контроля ситуации с безопасностью вокруг Украины, особенно в районе Черного и Азовского морей".

Он отметил также важность охраны ключевых государственных объектов "в глубине территории Украины".

"Мы должны определить и обеспечить неуклонное соблюдение единых для всех силовых структур правовых и технических требований к разработке и принятию на вооружение техники, имущества с учетом стандартов НАТО", - добавил глава государства.

Теги: #всу #реформа #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 26.02.2019
Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

18:32 25.02.2019
Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко

Доходы местных бюджетов за четыре года возросли с 68 млрд грн до 234 млрд грн – Порошенко

18:29 25.02.2019
Украинский боец погиб, еще один ранен в зоне ООС в понедельник

Украинский боец погиб, еще один ранен в зоне ООС в понедельник

14:26 25.02.2019
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана уведомлен о подозрении в госизмене

Экс-глава Генштаба ВСУ Замана уведомлен о подозрении в госизмене

14:01 25.02.2019
Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

Количество специалистов в IT-сфере в Украине за два года можно увеличить до 200 тыс – Порошенко

13:43 25.02.2019
Порошенко: Мечтаю стать депутатом Европарламента

Порошенко: Мечтаю стать депутатом Европарламента

13:24 25.02.2019
Порошенко: Украина должна не позднее 2023г подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ в НАТО

Порошенко: Украина должна не позднее 2023г подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ в НАТО

12:41 25.02.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос КМИС

10:11 25.02.2019
Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,4тыс. грн – Порошенко

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,4тыс. грн – Порошенко

10:03 25.02.2019
На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

Порошенко заявляет о реальной угрозе полномасштабной агрессии со стороны РФ

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

Будущее украинского государства в НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

США настаивают на незаконности нападения на украинские корабли возле Керченского пролива и требует от РФ освободить моряков – Волкер

Кубинцы одобрили проект новой конституции, устанавливающей посты президента и премьера, частную собственность

Политика США в отношении Ирана с отставкой главы иранского МИД не изменится

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

Будущее украинского государства в НАТО

БПП во вторник намерена игнорировать голосования в Раде, пока Аваков не опровергнет обвинения в подкупе избирателей – Герасимов

Генсек ООН обеспокоен разработкой странами гиперзвукового оружия

Зеленский просит своих сторонников предложить своих кандидатов на пять госдолжностей, в том числе премьера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА