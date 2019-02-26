Первые штатные подразделения ВСУ, вооруженные новыми системами, сформируют в 2019 году – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в текущем году в Вооруженных силах Украины будут сформированы первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами.

"Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в 2019 году", - сказал он на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ во вторник в Киеве.

При этом глава государства перечислил образцы украинской военной техники и вооружения, которые удачно проходят испытания и будут использоваться ВСУ.

Он напомнил, что предприятия ВПК начали выпуск модернизированных танков Т-64, возобновлено производство БТР-3, БТР-4, модернизированы боевые машины пехоты, происходит модернизация противотанкового комплекса "Стугна-П".

"Продолжается оснащение воинских частей современными беспилотными летательными аппаратами отечественного и иностранного производства, происходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитно-ракетных комплексов "Куб", "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск", - рассказал П.Порошенко.

Кроме того, на завершающем этапе – испытания нового ракетного комплекса морского и сухопутного значения, десантных катеров, модернизация самоходных гаубиц. Украина также начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи".

П.Порошенко подчеркнул, что теперь в Украине есть армия, способная защитить свою землю.

Он также назвал главные задачи по противодействию российскому агрессору.

"Стратегия нашего дальнейшего противодействия российской агрессии должна основываться на системном и комплексном реагировании на угрозы. В частности, путем жесткой активной обороны, которая лишает смысла наступательные действия противника", - сказал президент.

По словам П.Порошенко, необходимо обеспечить наращивание оборонного потенциала государства, активной дипломатии, "наращивание международных санкций, способных удерживать агрессора, налаживание и поддержку взаимодействия с нашими партнерами на всех международных площадках и координация стратегических коммуникаций, внедрение международных мониторинговых инструментов для контроля ситуации с безопасностью вокруг Украины, особенно в районе Черного и Азовского морей".

Он отметил также важность охраны ключевых государственных объектов "в глубине территории Украины".

"Мы должны определить и обеспечить неуклонное соблюдение единых для всех силовых структур правовых и технических требований к разработке и принятию на вооружение техники, имущества с учетом стандартов НАТО", - добавил глава государства.