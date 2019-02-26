Политика

00:04 26.02.2019

Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

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Гриценко предлагает Залищук на пост министра иностранных дел Украины

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в случае победы на выборах намерен предложить на пост министра иностранных дел народного депутата (избрана по списку "Блока Петра Порошенко"), участника межфракционного объединения "Еврооптимисты" Светлану Залищук.

"Я хочу сообщить, что следующим министром иностранных дел будет женщина, Светлана Залищук. Это мой кандидат на пост министра иностранных дел. У нее достойное образование, которое она получила в Украине и за рубежом, занималась журналистикой, правозащитной деятельностью, участвовала в движении "Стоп цензуре!", "Честно", Реанимационном пакете реформ", - сообщил он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

А.Гриценко отметил, что у С.Залищук есть "драйв, характер, четкое понимание национального интереса, умение сказать "нет" на переговорах с премьерами, министрами, генералами и дипломатами".

В конце января С.Залищук стала советником кандидата в президенты А.Гриценко по международным вопросам.

Теги: #залищук #гриценко_анатолий #выборы #мид
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