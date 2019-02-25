Политика

20:21 25.02.2019

Генсек ООН обеспокоен разработкой странами гиперзвукового оружия

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Генсек ООН обеспокоен разработкой странами гиперзвукового оружия

Генсек ООН Антониу Гетерриш призвал мировое сообщество разработать новые меры, направленные на снижение рисков, на фоне ряда современных вызовов, в том числе - разработки гиперзвукового оружия.

"Разработка мер по снижению рисков, в том числе для транспарентности и выстраиванию доверия, может помочь смягчить напряженность и отойти от опасной грани ядерной войны", - сказал А.Гутерриш, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

"Такие шаги должны учитывать региональные вызовы в сфере ядерной безопасности, а также технические разработки, в том числе в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и так называемого "гиперзвукового оружия", которое может быть использовано для атак на беспрецедентных скоростях", - отметил генсек ООН.

По его словам, новые технологии в сфере разработки оружия значительно усиливают уровень опасности.

"Новые технологии по разработке оружия увеличивают риски в том виде, который мы пока даже не осознаем и даже не можем себе представить", - отметил А.Гутерриш.

Он подчеркнул, что "нельзя позволить миру скатиться к новой гонке ядерных вооружений".

"Я призываю самым решительным образом принять решительные действия для сохранения существующей системы (режима контроля над вооружением - ИФ) посредством диалога, что поможет восстановить доверие", - сказал генсек ООН.

Ранее сообщалось, что А.Гутерриш призвал Вашингтон и Москву согласовать продление действия договора о Сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Я призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений до того, как в 2021 году истечет срок его действия", - заявил он.

По словам А.Гутерриша, этот договор является важнейшим инструментом, ограничивающим размер двух крупнейших ядерных арсеналов в мире. Генсек ООН также призвал стороны воспользоваться временем, имеющимся до продления договора, чтобы рассмотреть и дальнейшее сокращение их стратегических ядерных арсеналов.

Теги: #генсек #безопасность #меры #оон
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