Политика

17:23 25.02.2019

Зеленский просит своих сторонников предложить своих кандидатов на пять госдолжностей, в том числе премьера

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Зеленский просит своих сторонников предложить своих кандидатов на пять госдолжностей, в том числе премьера

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призывает своих сторонников предложить своих кандидатов на пять государственных должностей.

"Кому нравиться, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходить уже 28 лет? Мы вместе написали программу "Украина мечты". Сейчас следующий шаг – "Команда мечты", - сказал В.Зеленский в видеообращении на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он призвал своих сторонников заходить на сайты его команды и оставлять отзывы о том, кто должен стать премьер-министром, генеральным прокурором, главой СБУ, министром обороны и министром иностранных дел Украины.

"С помощью ваших рекомендаций мы найдем профессиональных и опытных людей", - сказано на странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук .

Теги: #команда_зеленского #зеленский #выборы
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