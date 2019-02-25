Глава Евросовета счел рациональным предложение об отсрочке Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit.

"Я верю, что в ситуации, в которую мы попали, перенос сроков был бы рациональным решением, однако премьер-министр (Великобритании) Тереза Мэй уверена, что этого сценария удастся избежать", - заявил Д.Туск, выступая на пресс-конференции в рамках саммита ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходит в египетском Шарм-эль-Шейхе.

"Очевидно, что если большинство в Палате общин не поддержит сделку, мы столкнемся с хаотичным Brexit или переносом крайних сроков. Это объективные факты, а не наша позиция", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники сообщала, что Лондон рассматривает возможность переноса сроков реализации Brexit для согласования условий выхода из ЕС с Брюсселем и парламентариями Великобритании.

Накануне Т.Мэй заявила, что рассчитывает реализовать Brexit в установленные сроки - 29 марта 2019 года.

"Моя команда вернется в Брюссель во вторник. Из-за этого мы не сможем провести голосование в парламенте на этой неделе, но мы обеспечим, чтобы это произошло к 12 марта", - заявила она журналистам по пути в Египет.

"В наших силах покинуть ЕС к 29 марта, и это то, что мы планируем сделать", - добавила Т.Мэй.