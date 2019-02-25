У Гриценко считают, что ЦИК фактически легализировала "скупку голосов" на выборах президента
Центральная избирательная комиссия своим разъяснением по ведению предвыборной агитации фактически легализировала построение схем подкупа избирателей на выборах президента Украины, считают в штабе кандидата Анатолия Гриценко.
"Постановление ЦИК №376 позволила юридическим лицам получать средства из избирательного фонда кандидата и тратить их на оплату работ или услуг агитаторов, якобы компенсируя им телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации, что является прямым подкупом избирателей", - считает представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.
Он указал, что данное постановление ЦИК позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых соглашений или трудовых договоров, а юридические лица при этом освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
"Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко считает, что постановление ЦИК №376 является незаконным и уже оспаривает такие действия ЦИК и постановление в административном суде", - подчеркнул Р.Чернолуцкий.
Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что Участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.
В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.
При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".
Вместе с тем, если привлечение физических лиц не связано с использованием их труда на условиях трудового договора или по гражданско-правовым договорам, юридическое лицо-поставщик услуг по проведению предвыборной агитации в соответствии с законодательством не является плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Юридические лица также могут предоставлять кандидатам в президенты за счет средств их избирательных фондов услуги по проведению агитации в любых формах, не запрещенных Конституцией и законами Украины. При этом предмет договоров с ними должен соответствовать наименованию соответствующих статей расходов избирательного фонда.
В ЦИК резюмировали, что "не допускаются какие-либо ограничения или создание искусственных препятствий в реализации избирателями права свободно осуществлять предвыборную агитацию".