Политика

13:43 25.02.2019

Порошенко: Мечтаю стать депутатом Европарламента

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Порошенко: Мечтаю стать депутатом Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после завершения каденции на посту главы государства.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал П.Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Теги: #европарламент #порошенко #выборы
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