Политика

13:17 25.02.2019

Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

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Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и члены его команды договорились о возможном дальнейшем сотрудничестве с представителями Всемирного банка для обеспечения верховенства права, независимости антикоррупционных органов и создания независимого Антикоррупционного суда, запуска рынка земли, проведения медицинской реформы, фискальной реформы, "настоящей реформы" газового сектора, запуска доступного кредитования в Украине.

Как сообщает пресс-служба политика, об этом шла речь 23 февраля на встрече В.Зеленского с делегацией Всемирного банка во главе с директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. В мероприятии также приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Участники встречи обсудили основные положения предвыборной программы В.Зеленского и его первые шаги в случае избрания главой государства.

"Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 февраля В.Зеленский провел встречу с А.Данилюком и А.Абромавичусом, на которой обсуждались вопросы построения либеральной экономики, сотрудничества Украины с МВФ и вопрос ПриватБанка.

Теги: #вб #олигархи #зеленский
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