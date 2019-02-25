Политика

12:42 25.02.2019

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос КМИС

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Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос КМИС

Более четверти украинцев (26,4%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах в Украине 31 марта, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (18%) и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 февраля 2019 года.

Кроме того, среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 10,9% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,4% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 6,3% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% - кандидата от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула. Остальные кандидаты набрали бы менее 3% голосов каждый.

Из общего количества опрошенных 8,3% не пошли бы на выборы, 30,5% не определились за кого голосовать, а 4,4% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень.

В рамках собственного опроса общественного мнения методом личного интервью КМИС опросил 2042 человек, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% для показателей, близких к 10%, и 1,4% для показателей, близких к 5%.

Теги: #кмис #опрос #рейтинг
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