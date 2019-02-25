В "БПП" требуют обнародовать доказательства подкупа ими избирателей, или опровергнуть эти заявления

Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов потребовал опровергнуть заявления о подкупе избирателей представителями его политической силы, либо же обнародовать доказательства подобных деяний.

"Распространяются бездоказательные заявления относительно нашей политической силы, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений или срочной публикации доказательств", - заявил он на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.