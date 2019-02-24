Жительница Львовщины отправляла с мобильного отца угрозы кандидату в президенты Украины

Сотрудники Национальной полиции Украины установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты Украины: ею оказалась 26-летняя жительница Львовской области.

"Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, делала это, потому что поддерживает другого кандидата", - сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции Украины на странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по факту открыто уголовное производство, однако каких-либо подробностей не сообщается.