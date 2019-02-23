Березенко: в основе заявлений Авакова - его политическая ангажированность

Народный депутат, зампредседателя фракции Партии «Блок Петра Порошенко» в Верховиной Раде Сергей Березенко отвергает свою причастность к подкупу избирателей и требует извинений от министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Категорически отвергаю любые голословные обвинения со стороны министра в свой адрес и рассчитываю, что Арсен Борисович (Аваков – ИФ) найдет в себе мужество извиниться передо мной лично за распространение недостоверной информации, которая унижает мою честь, достоинство и политическую репутацию", - говорится в заявлении С.Березенко.

Он усматривает в обвинении со стороны А.Авакова "политическую ангажированность руководителя МВД", который "стремится поставить вверенные ему правоохранительные органы на службу одной из кандидатов на президентских выборах, что провоцирует его на неправомерное вмешательство силовиков в избирательный процесс под прикрытием лозунгов о честных выборах".

С.Березенко подчеркнул, что "кампания Петра Порошенко, с точки зрения ее честности, открытости и прозрачности, может быть образцом для других политических штабов", а "со стороны "Батькивщины" - лишь слова. А против Тимошенко - факты, платежные ведомости, расписки, финансовые «разнарядки» по регионам".

Ранее А.Аваков в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина" заявил, что С.Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе избирателей. Он отметил, что дела, в которых фигурирует С.Березенко, открыты на основании обращений кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко и других.