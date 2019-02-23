Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве с ФРУ и Объединением организаций работодателей

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Федерацией работодателей (ФРУ) и Объединением организаций работодателей Украины.

Лидер "Батькивщины", выступая в субботу на форуме "Украина. Мировые вызовы. Глобальные изменения" в Киеве призвала промышленников и предпринимателей совместно разработать национальный план возвращения страны к жизни.

"Или национальные, интеллектуальные, профессиональные элиты сейчас собьются в настоящую стаю и вместе построят свою страну, или мы в этом мире просто не выживем, нас ассимилируют со всех сторон. Времени у нас нет. Мы потеряли 28 лет", - сказала Ю.Тимошенко.

Она напомнила, что образование и наука – это приоритет Нового курса Украины, который будет реализовываться после избрания ее президентом.

По ее мнению, надо максимально использовать интеллектуальный и профессиональный потенциал людей, которые еще не покинули Украину. "А это 200 тыс. людей, имеющих высокий уровень интеллекта, это ученые, айтишники, математики. Это и есть наш шанс войти в мейнстрим Четвертой промышленной революции", - убеждена партии лидер "Батькивщины".

Она выразила надежду на то, что после подписания Меморандума вместе с работодателями будет сформирована единая "команда спасения страны". "У нас есть 37 дней до выборов. У нас с вами есть время объединиться, создать рабочие группы и прийти к концу предвыборной кампании со всеми правильными шагами, которые нужно делать немедленно. Поверьте, мы сможем, как послевоенная Германия, за 5 лет поставить страну на ноги", - сказала Ю.Тимошенко.

Вона подчеркнула, что Новый курс предусматривает: уменьшение объемов трудовой миграции, вывод украинской продукции на конкурентный уровень, 2 млн новых рабочих мест в высокопроизводительном секторе экономики, повышение темпов роста экономики на уровне не менее 7%.

В свою очередь президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), председатель Объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах отметил, что выборы – это единственный шанс изменить все в рамках Конституции, и "право на ошибку просто отсутствует".

Со своей стороны председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник призвал Ю.Тимошенко не стесняться защищать на всех уровнях интересы Украины, в частности на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), а работодатели будут помогать реализовывать ее программу кандидата в президенты.

"Мы очень хотим, чтобы, когда вас изберут президентом, вы нашли свободу отстаивать интересы Украины. Нам, работодателям, это очень нужно", - отметил Д.Олейник.