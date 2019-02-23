Политика

15:11 23.02.2019

Тимошенко пообещала посадить трех друзей Порошенко

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Тимошенко пообещала посадить трех друзей Порошенко

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах она исполнит обещание действующего главы государства Петра Порошенко – посадить трех его друзей.

"Если так Господь и народ решит, и я смогу победить, я выполню обязательства, которое взял президент на первых порах, и посажу трех его друзей", - заявила Ю.Тимошенко на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей "Украина: мировые вызовы, глобальные изменения" в Киеве в субботу.

По словам кандидата в президенты Украины, судебная ветвь власти будет "независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией". Именно такой принцип существования системы судопроизводства заложен в проекте Новой Конституции Украины.

В то же время Ю.Тимошенко убеждена, что анонсированный, но так и не выполненный нынешним президентом подход бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который предлагал для борьбы с коррупцией "посадить трех друзей", должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.

"Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, - это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий", - отметила лидер "Батькивщины".

К тому же Ю.Тимошенко отметила, что после принятия Новой Конституции на всеукраинском референдуме, "президент больше никогда не будет влиять на суды".

Теги: #тимошенко #порошенко #выборы
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