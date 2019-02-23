Первый замглавы АП Ковальчук, актриса Роговцева и дипломат Щербак стали доверенными лицами Порошенко на выборах

Первый заместитель главы Администрации президента Украины, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук стал его доверенным лицом на выборах президента 31 марта в едином общегосударственном избирательном округе.

ЦИК Украины на заседании 22 февраля также зарегистрировала доверенными лицами П.Порошенко актрису Аду Роговцеву, бывшего посла Украины в США и Канаде Юрия Щербака и командира 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, Героя Украины Александра Порхуна.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата в президенты П.Порошенко в территориальных избирательных округах.