Украинский народ у Путина никаких разрешений спрашивать не будет - Порошенко

Украинский народ не будет спрашивать у президента России Владимира Путина, куда ему двигаться, а Москва не будет ставить Украине и Европе своих условий, заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Мы убедительно доказали, что мы у Путина никаких разрешений спрашивать не будем впервые за годы существования Украины. Что только украинский народ будет определять, куда ему двигаться, а Кремль не будет ставить Украине и Европе в целом своих условий", - заявил президент на заседании Совета регионального развития во Львовской области в субботу.

Он подчеркнул, что в 2014 году В.Путин рассчитывал на слабость Украины, "но он не знал главного – он не знал украинского народа".

Украинский президент посоветовал президенту РФ изучать историю и биографию одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры. "Пусть пролистает страницы о Бандере, об УПА – там ответы на все наши успехи сейчас. Пусть выучит их", - сказал П.Порошенко.

Президент также напомнил, что украинцы не дали расколоть свою страну и похоронили проект многовекторности.