Политика

13:05 23.02.2019

Отвести российскую угрозу может лишь распространение на Украину системы евроатлантической безопасности – Порошенко

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Отвести российскую угрозу может лишь распространение на Украину системы евроатлантической безопасности – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что сегодня большинство украинских граждан понимают, что противостоять российской угрозе может только присоединение Украины к НАТО.

"Отвести смертельную угрозу российскую может лишь распространение на Украину системы евро атлантической безопасности, и очень хорошо, что сегодня это понимает абсолютное большинство украинцев", - заявил П.Порошенко на заседании Совета регионального развития во Львовской области в субботу

Теги: #порошенко #нато
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