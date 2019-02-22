Высокопоставленные британские консерваторы хотят отставки Мэй

Ряд высокопоставленных представителей Консервативной партии Великобритании полагает, что Тереза Мэй должна уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера партии, сообщает агентство Bloomberg.

При этом агентство не называет имена политиков, желающих отставки Т.Мэй.

Один из политиков высказывал мнение, что как только Великобритания покинет ЕС, у премьера не будет причины оставаться на своей должности.

Т.Мэй ранее сама заявляла, что она не планирует участвовать в следующих всеобщих выборах, запланированных на 2022 год. Однако она может столкнуться с давлением со стороны сторонников ее ухода уже в течение трех ближайших месяцев, отмечает агентство.

Один из источников агентства пояснил, что уход Т.Мэй был бы своевременным этим летом - чтобы успеть выбрать нового лидера партии до ежегодного съезда консерваторов в октябре.

Еще один источник рассказал, что у консерваторов не появится возможности отстранить Т.Мэй от власти до декабря из-за внутренних правил партии. Сама Т.Мэй не уйдет в отставку добровольно, отметил собеседник агентства.

В декабре 2018 года Т.Мэй выдержала голосование о вотуме недоверия. Согласно закону, вновь попытаться выразить вотум недоверия своему лидеру консерваторы могут только через год после этого голосования.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит "страховочный план".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.