Политика

15:35 22.02.2019

Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

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Гриценко считает правдивой информацию о том, что СБУ "крышует" организацию С14

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко сообщил, что получил подтверждение информации о том, что Служба безопасности Украины покрывает деятельность националистической организации С14.

"Еще один пример, проверил через честных офицеров СБУ – правда", - написал он на странице в Фейсбуке в пятницу, прикрепив к своему посту ссылку на статью о том, что организация С14 находится в подчинении СБУ.

По словам А.Гриценко, руководство СБУ "полностью ушло вразнос".

"Порошенко не останавливает - он руководит, через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и всех публично предупредил: Авакова - чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, иностранных послов - чтобы не пустили их к себе, Порошенко и генералов - об ответственности перед законом. Генералы (СБУ) Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране", - заявляет политик.

28 ноября 2018 года в Одессе группа неизвестных совершила нападение на А.Гриценко и представителей "Гражданской позиции".

Позднее А.Гриценко дал показания следователю Нацполиции, обвинив при этом президента Петра Порошенко, руководителя его личной охраны генерал-майора Ю.Федорова, заместителя главы СБУ В.Кононенко и руководителя СБУ в Одессе А.Довженко.

Теги: #сбу #с14 #выборы #гриценко
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