Политика

15:29 22.02.2019

Зеленский приближается к Порошенко в президентской гонке по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

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Зеленский приближается к Порошенко в президентской гонке по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, за последнюю неделю повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах до 2,7 к 1 (с 3 к 1).

Согласно сайту bwin, одновременно ставки на победу действующего президента Петра Порошенко несколько снизились – до 2 к 1 (с 1,95 к 1), но по-прежнему обеспечивают ему позиции лидера по этому показателю.

Оценка шанса на возможное президентство Юлии Тимошенко снизилась за неделю до 4 к 1 (с 3,75 к 1).

Похожая динамика ставок и у украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея"): неделю назад ставки на победу Ю.Тимошенко и В.Зеленского были равны – 4,5 к 1, теперь же у лидера "Батькивщины" – 5 к 1, а у лидера "95 квартала" – 3 к 1.

Шансы П.Порошенко остаться на второй президентский срок украинский ресурс оценивает выше bwin, однако, и у него за неделю их оценка понизилась до 1,6 к 1 (с 1,45 к 1).

Четвертую позицию в президентской гонке, по оценкам обоих букмекеров, занимает Анатолий Гриценко – 21 к 1 у bwin и 25 к 1 у "Фаворит спорт".

Следом, по ставкам bwin, идут Андрей Садовой, Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1, после которых ставки на остальных кандидатов принимаются с коэффициентом 301 к 1 и выше.

"Фаворит спорт" оценивает шансы Ю.Бойко выше – 30 к 1. В то ж время ставки на победу О.Ляшко украинский оператор принимает на уровне 1 к 100, А.Садового – 1 к 300, расположив между ними Игоря Смешко – 200 к 1 и Александра Вилкула – 250 к 1.

Теги: #ставки #выборы #букмекеры
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