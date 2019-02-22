Тимошенко обвиняет Порошенко в попытке подкупить избирателей бюджетными деньгами и "черным налом"

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет подкупе избирателей бюджетными деньгами и "черным налом".

"Впервые в истории Украины решили использовать для подкупа людей прямые бюджетные деньги… Они выделяют специальные субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Потом по составленным предварительно спискам они присылают людям приглашение получить в мэрии или в офисе губернатора материальную помощь в 1 тысячу гривень", - заявила она на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Кроме того, политик заявила о "черном подкупе налом". По ее словам, агитаторы приходят к людям, создают базы данных о них, а тем, кто уже согласился проголосовать за действующего президента Украины, дают 500 грн как половину оплаты за будущее голосование и фотографируют избирателей с деньгами.

Как отметила лидер "Батькивщины", фотографии делают для того, чтобы запугать избирателей.

"Этим "черным налом" покрывается вся страна", - сказала Ю.Тимошенко.

Вместе с тем монетизацию субсидий она расценивает также как попытку подкупить избирателей.

Лидер "Батькивщины" считает, что легализовать будущие подкуп и фальсификации пытаются через заказные социологические исследования.