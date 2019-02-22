Политика

14:21 22.02.2019

Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

2 мин читать
Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

Кандидат в президенты, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко опровергает информацию о якобы причастности членов ее команды, в частности народного депутата Валерия Дубиля, к организации работы "пирамиды" для подкупа избирателей.

"Я хочу категорически опровергнуть эти вещи. Наша команда "Батькивщины" за все время выборов – и об этом знают все люди в стране – никогда в жизни не подкупала избирателей и никогда этим заниматься не будет", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

Политик назвала информацию о создании сети для подкупа избирателей "бредом, которым занимаются провокаторы в СБУ".

"Что касается оскорбления членов нашей команды Валерия Дубиля и Руслана Богдана – это достойные люди, которые вместе со мной борются за то, чтобы старая система упала", - сказала она.

По словам Ю.Тимошенко, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура превратились в орган политических репрессий и давления.

Накануне заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил на брифинге о том, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем "избирательной пирамиды", действовавшей в разных регионах Украины. Он не назвал имя этого нардепа.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из них был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Теги: #батькiвщина #тимошенко #избиратели #выборы #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 22.02.2019
Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

Тимошенко отрицает причастность нардепа Дубиля к координации "избирательной пирамиды"

13:59 22.02.2019
В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко

В Кропивницком началась пресс-конференция Гриценко

13:05 22.02.2019
Слово офицера: насколько последовательный кандидат Анатолий Гриценко? - "Украинская правда"

Слово офицера: насколько последовательный кандидат Анатолий Гриценко? - "Украинская правда"

13:02 22.02.2019
В Киеве началась пресс-конференция Юлии Тимошенко

В Киеве началась пресс-конференция Юлии Тимошенко

12:31 22.02.2019
Аваков о попытках дискредитации МВД в предвыборной гонке: не сахарные, не растаем

Аваков о попытках дискредитации МВД в предвыборной гонке: не сахарные, не растаем

12:16 22.02.2019
Выборы-2019: в Нацполиции уже зарегестрировали более 1,7 тыс. сообщений о предвыборных нарушениях

Выборы-2019: в Нацполиции уже зарегестрировали более 1,7 тыс. сообщений о предвыборных нарушениях

11:02 22.02.2019
Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

Две трети украинцев пойдут на президентские выборы

10:41 22.02.2019
Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

10:12 22.02.2019
Ющенко: Я выберу того кандидата, который даст ответ на пять основных вопросов, которые беспокоят Украину

Ющенко: Я выберу того кандидата, который даст ответ на пять основных вопросов, которые беспокоят Украину

02:25 22.02.2019
Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

Штаб одной из партий проверяли из-за сообщения о подкупе избирателей - полиция

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коррупция по-прежнему мешает украинцам достичь достойного экономического и политического прогресса - посольство США

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко: Москве и Минску придется вместе думать об ответных мерах, если США разместят ракеты в Европе или в Украине

Коррупция по-прежнему мешает украинцам достичь достойного экономического и политического прогресса - посольство США

Опрос "Социса": 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, 44% - за интеграцию в НАТО

Украинцев больше всего волнуют война на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов ЖКХ – опрос

В Киеве прошли консультации по развитию системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО

Омбудсмены Украины и Греции заключили меморандум о сотрудничестве

Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА