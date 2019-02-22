Политика

12:00 22.02.2019

Коррупция по-прежнему мешает украинцам достичь достойного экономического и политического прогресса - посольство США

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Коррупция по-прежнему мешает украинцам достичь достойного экономического и политического прогресса - посольство США

Посольство США в Украине констатирует, что коррупция остается актуальной проблемой, препятствующей украинцам в достижении определенного прогресса в политике и экономике.

"В этот день (22 февраля - ИФ) 5 лет назад протестующим с Евромайдана удалось прогнать коррумпированную власть. Однако коррупция остается насущной проблемой, которая мешает украинцам достигать экономического и политического прогресса, которого они заслуживают", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Фейсбуке в пятницу.

В посольстве отметили, что украинская власть должна окончательно воплотить в жизнь "реформы, которых требовал народ Украины".

В ночь на 22 февраля 2014 года бывший на то время президент Украины Виктор Янукович отправился в Харьков, затем через Крым - в Россию.

В тот же день Верховная Рада поддержала постановление о самоустранении В.Януковича с поста президента Украины и назначила внеочередные выборы главы государства на 25 мая 2014 года.

Теги: #посольство_сша #коррупция #украина
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