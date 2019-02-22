Политика

10:53 22.02.2019

Украинцев больше всего волнуют война на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов ЖКХ – опрос

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Украинцев больше всего волнуют война на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов ЖКХ – опрос

Украинцы считают самыми важными для них лично такие проблемы страны, как военный конфликт на востоке Украины, низкие зарплаты и пенсии, а также повышение тарифов на коммунальные услуги.

Согласно обнародованным в пятницу данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", 62% респондентов назвали военный конфликт на востоке страны самой важной проблемой, 56,8% - низкий уровень зарплат и пенсий, 53,3% - повышение тарифов на коммунальные услуги.

32,9% обеспокоены повышением цен на основные товары и инфляцией, 20% - взяточничеством и коррупцией в центральной власти, 19,3% - отсутствием работы, безработицей.

Невозможность получить качественное медицинское обслуживание считают важной проблемой 13,7% опрошенных, социальное расслоение, пропасть между бедными и богатыми – 11,5%, коррупцию в судах, полиции, прокуратуре – 10,7%.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.

Теги: #социс #украинцы #опрос
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