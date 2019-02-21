Политика

18:41 21.02.2019

В Киеве прошли консультации по развитию системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО

1 мин читать
В Киеве прошли консультации по развитию системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО

Совместные консультации о развитии системы национальной стойкости с группой экспертов НАТО прошли в Киеве с 19 по 21 февраля, сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

В мероприятии приняло участие более 70 украинских госслужащих из 24 государственных ведомств, в том числе и представители администрации Госпогранслужбы.

"Мы готовы делиться собственными знаниями с украинскими коллегами, и в то же время мы считаем, что украинский опыт является чрезвычайно ценным и для стран НАТО. Ведь, противостоя российским агрессивным действиям, вы доказываете свою стойкость почти ежедневно", - отметил руководитель группы консультативной поддержки НАТО Хасит Танкей.

Теги: #госпогранслужба #консультации #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 21.02.2019
Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

16:18 21.02.2019
Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

11:32 21.02.2019
Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступил в силу

Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступил в силу

05:40 21.02.2019
Инспектора погранслужбы поймали на взятке $800 за непривлечение к ответственности контрабандиста

Инспектора погранслужбы поймали на взятке $800 за непривлечение к ответственности контрабандиста

13:28 20.02.2019
Порошенко удивлен, что программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

Порошенко удивлен, что программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

12:31 20.02.2019
Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

Кабмин создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы

10:30 20.02.2019
Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступит в силу 21 февраля

Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступит в силу 21 февраля

19:38 19.02.2019
Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

Порошенко: В программах большинства кандидатов нет пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО

13:33 19.02.2019
Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

13:25 19.02.2019
Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

Порошенко в ООН назвал количество погибших украинцев за пять лет

ПОСЛЕДНЕЕ

Омбудсмены Украины и Греции заключили меморандум о сотрудничестве

Тимошенко считает монетизацию субсидий технологией подкупа избирателей

Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко по неоплаченной агитации, в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА