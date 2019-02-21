Политика

17:53 21.02.2019

Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

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Кучма о курсе Украины в ЕС и НАТО: Евросоюз будет смотреть на большого соседа – на Россию

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что Европа в контексте вопроса принятия Украины в НАТО будет ориентироваться на позицию России.

"Назовите, пожалуйста, в Европе хоть одного лидера, который сказал бы "Да, мы примем Украину в НАТО". Действующего лидера. (…) Я практически убежден, что при принятии таких кардинальных решений Европейский Союз всегда будет смотреть на большого соседа – на Россию – по простой причине. (…) Посмотрите на карту России не географическую, а геологическую: там 40-50% мировых запасов всех-всех-всех (полезных ископаемых – ИФ)", - сказал Л.Кучма журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, своевременно ли закрепление в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО.

По его словам, он бы первым, "будучи президентом, подписал бы (документ) о сотрудничестве с НАТО".

Теги: #ес #россия #украина #нато #кучма
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