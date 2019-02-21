Политика

16:18 21.02.2019

Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

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Лавров заявляет, что Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе с участием представителей НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина с участием представителей НАТО готовит очередную провокацию по прорыву кораблей через Керченский пролив.

"Сейчас они (руководство Украины - ИФ) готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - сказал С.Лавров в четверг на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

"Вы знаете, - обратился министр к участникам встречи, - если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире".

С.Лавров также заявил, что поправки в Конституцию Украины, закрепляющие намерение Киева интегрироваться в НАТО, являются "провокацией, направленной на прямое уничтожение Минских договорённостей".

Теги: #лавров #россия #украина #керченский_пролив #нато
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