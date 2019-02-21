Журналист Шустер анонсировал запуск "Шустер онлайн" о выборах

Журналист и телеведущий Савик Шустер создал новый проект в рамках созданного им фонда Open Mind Foundations – "Выборы 2019", сообщается говорится на "Фейсбук"-странице его предыдущего телевизионного проекта "Шустер LIVE".

"Любой желающий сможет проголосовать на сайте и выразить свою эмоцию по отношению к кандидатам в президенты. Как только сайт соберет достаточно данных для аналитики, Савик Шустер выйдет в эфир на Ютьюб-канале проекта и лично осветит ход предвыборной кампании в Украине", – говорится в опубликованной информации.

На сайте фонда включен обратный отсчет времени, согласно которому новый проект стартует в понедельник, 25 февраля.

Программа "Шустер Live" выходила на разных украинских телеканалах. Однако 25 апреля 2016 года Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение на работу автору и ведущему ток-шоу "Шустер LIVE". В знак протеста С.Шустер в прямом эфире объявил о начале голодовки, пока ему не вернут право на работу. На следующий день действие запрета было приостановлено, но не отменено. "Таким образом, де-факто госорганы могут в любой удобный момент повторно запретить гражданину Италии и Канады работать в Украине", - говорилось в сообщении.

В конце декабря 2016 года спутниковый телеканал С.Шустера 3s.tv (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба"), начавший вещание в сентябре 2015 года, заявил о намерении прекратить спутниковое вещание с 1 января 2017 года, если ему не удастся привлечь дополнительных инвесторов. Телеканал указывал, что за год ему удалось привлечь 20 тыс. подписчиков, средний чек составил 250 грн, однако этих ресурсов хватило только на доставку сигнала до зрителя через спутник и кабель. В результате вещание было прекращено с 1 марта 2017 года.

Согласно данным в госреестре, С.Шустеру в настоящее время принадлежит 40% ТРК "Всемирная информационная служба" (было 50%), Павлу Елизарову – 59,5% (было 40%), Елене Демчук – 0,5%.

За это время ООО "Савик Шустер студия", изготовлявшая контент для канала, была переименована в ООО "Новая студия". Ее бенефициаром вместо С.Шустера, П.Елизарова, Сергея Рудьковского и Елены Антоновой стал Дмитрий Полковский.