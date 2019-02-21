Политика

13:55 21.02.2019

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

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Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды", которая действовала в разных регионах Украины, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей и состоит из руководителя (он же организатор и основной координатор в пределах всего государства), которым является один из народных депутатов Украины; трех координаторов, ответственных за различные части нашего государства; подчиненных им координаторов регионов, которые в основном отвечают за две области", - рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, парламентарий координировал и финансировал эту избирательную пирамиду, но его имя не называется.

В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Теги: #сбу #украина #выборы #кононенко
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