В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

Правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Как рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.