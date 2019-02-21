Политика

13:05 21.02.2019

В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

1 мин читать
В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - замглавы СБУ

Правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Как рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

Теги: #сбу #украина #выборы #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 21.02.2019
Один з нардепів керує "виборчою пірамідою", що діяла в різних регіонах України - заступник глави СБУ

Один з нардепів керує "виборчою пірамідою", що діяла в різних регіонах України - заступник глави СБУ

13:55 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

13:54 21.02.2019
Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

Один из нардепов руководит "избирательной пирамидой", действовавшей в разных регионах Украины – замглавы СБУ

12:55 21.02.2019
В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

В регионах Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет - СБУ

12:54 21.02.2019
Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях во время предвыборной агитации

12:44 21.02.2019
СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

12:24 21.02.2019
В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

12:18 21.02.2019
"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

"Свобода" анонсировала воскресное "Вече достоинства за чистые выборы" на Майдане в Киеве

12:09 21.02.2019
Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

11:55 21.02.2019
В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

В Запорожской области ГБР и СБУ пришли с обысками к сотрудникам штаба "Батькивщины"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ готовится к военному удару по Украине и дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной - Порошенко на ГА ООН

Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

Дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд после решения Рады о продолжении процедуры заочного осуждения, обещает Луценко

Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций - Туск

Украину на "Евровидении" не должны представлять гастролирующие в РФ артисты – Кириленко

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

Закон о закреплении в Конституции Украины курса страны в ЕС и НАТО вступил в силу

Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

Юнкер и Мэй обсудили гарантии для границы Ирландии и Северной Ирландии

Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

Австрия продолжит поддерживать "Северный поток-2", несмотря на недовольство США

Порошенко в ООН назвал количество погибших украинцев за пять лет

Решение об обнародовании доклада Мюллера о вмешательстве РФ будет принимать генпрокурор

Комитет постпредов стран ЕС одобрил поправки к газовой директиве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА