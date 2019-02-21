В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера" – руководитель аппарата СБУ

В оккупированном Россией Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан, заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов в комментарии телеканалу "Прямой".

"Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК "Вагнера", так действительно мы имеем не единичные случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнер", которые направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другую часть фамилий", - сказал И.Гуськов.

Как сообщалось, в январе 2019 года СБУ сообщила о подтверждении связей наемников "ЧВК Вагнера" и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, а также опубликовала имена 149 лиц, которые участвовали в подавлении демократических протестов в Судане в 2019 году.

"СБУ владеет доказательствами, что личный состав и вооружение "ЧВК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона авиацией Министерства обороны РФ. Так, согласно договору от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн рос.руб.) между указанным выше ООО "М Инвест" и "223 летным отрядом" Минобороны РФ, самолетами Ту-154М за пять месяцев 2018 года осуществлено восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум. Уже из Хартума в другие страны Африки", - сообщила украинская спецслужба.

По информации СБУ, военное командовании РФ каждые 2 месяца проводит ротацию личного состава наемников как в Сирии, так и в Африке, а Судан фактически используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава в страны Африки.