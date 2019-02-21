Политика

12:09 21.02.2019

Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

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Парламент Эстонии предлагает запретить въезд в Шенгенскую зону четверым высокопоставленным россиянам за захват украинских судов

Парламент Эстонии обратился к правительству страны с предложением запретить въезжать в Эстонию и на все Шенгенское пространство российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим высокопоставленным лицам.

Как сообщили в четверг в пресс-службе парламента, за это предложение, внесенное депутатом от партии "Свободная партия" Андресом Херкелем, проголосовали 56 депутатов из 101, двое были против.

В список вошли - председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации А.Пушков, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев; первый заместитель руководителя Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), начальник пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов, а также начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич.

Персональные санкции в отношении российских политиков и военных предлагается установить в связи с захватом украинских судов и моряков возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

А.Херкель входит в список 20 антироссийски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии, которым РФ запретила въезд в страну в ответ на принятие официальным Таллином так называемого "списка Магнитского".

Теги: #россия #украина #эстония #пушков #шенген
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