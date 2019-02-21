Политика

11:53 21.02.2019

Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

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Правоохранители проводят обыски у представителей штаба Тимошенко в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят обыски у волонтеров штабов лидера партии "Батькивщина", кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, сообщает доверенное лицо кандидата в президенты Ю.Тимошенко Виталий Рябцев.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал В.Рябцев на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он заявил, что правоохранители отбирают личные вещи волонтеров и членов их семей.

"Следователь ГБР изымает агитпродукцию Юлии Владимировны", - добавил он.

В свою очередь интернет-изданию "Украинская правда" в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обысков в Запорожской области.

"Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили", - сообщили изданию в пресс-службе ГБР.

Однако в Госбюро не прокомментировали, связаны ли эти обыски с представителями партии "Батькивщина" или ее лидером Юлией Тимошенко.

Теги: #запорожская_область #тимошенко #правоохранители #обыски
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