Политика

08:19 21.02.2019

Австрия продолжит поддерживать "Северный поток-2", несмотря на недовольство США

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Австрия продолжит поддерживать "Северный поток-2", несмотря на недовольство США

Австрия заинтересована в стабильных источниках газа и продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что против проекта выступают США, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".

По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.

С.Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".

Он считает, что Д.Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".

Теги: #сша #канцлер #австрия #газопровод
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