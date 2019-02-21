Политика

08:11 21.02.2019

Порошенко в ООН назвал количество погибших украинцев за пять лет

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Порошенко в ООН назвал количество погибших украинцев за пять лет

Президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что количество погибших в течение пяти лет украинцев, в частности, насчитывает 13 тыс. человек, сообщает пресс-служба президента.

П.Порошенко отметил, что Россия демонстрирует пренебрежение к правам и свободам граждан еще со времен Советского союза и в настоящее время пытается его восстановить.

"Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского Союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были во время коммунистических правителей. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений, ярко демонстрируют ужасные масштабы пренебрежения Кремля к человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам", - сказал П.Порошенко.

П.Порошенко отметил, что Россия систематически нарушает права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях.

"Происходит опасная милитаризация Крыма, а также захвачено многих украинских военнопленных", - добавил президент.

Теги: #рф #жертвы #порошенко #украина #оон
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