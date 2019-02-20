Комитет постпредов стран ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Заседавший в среду в Брюсселе Комитет постоянных представителей государств Евросоюза (Coreper) одобрил ранее согласованные румынским председательством Совета ЕС и Европейским парламентом поправки к европейской газовой директиве, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

"Coreper только что одобрил компромисс между румынским председательством и Европейским парламентом по газовой директиве", - сказал собеседник агентства вечером в среду.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper 1) обсуждал предварительно согласованные румынским председательством Совета ЕС и Европарламентом поправки к европейской газовой директиве.

"Пересмотр газовой директивы: анализ окончательного компромиссного текста ввиду соглашения", - так назывался вопрос в повестке Coreper 1 (версия комитета, состоящая из заместителей постпредов).

Ранее сообщалось, что 13 февраля румынское председательство Совета ЕС и Европейский парламент пришли к временному соглашению по изменениям в газовой директиве.

"Соглашение теперь должно быть рассмотрено представителями государств-членов в Совете (ЕС - ИФ) с целью одобрения", - говорилось в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Что касается следующих этапов, теперь, после одобрения компромисса, текст будет переводиться на языки государств-членов ЕС и контролироваться юристами-лингвистами. Когда окончательный текст будет получен, состоится голосование сначала в Европейском парламенте, а затем - в Совете", - объяснил источник.