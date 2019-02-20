Политика

20:22 20.02.2019

Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

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Данилюк и Абромавичус обсудили с Зеленским важность сотрудничества с МВФ и вопрос ПриватБанка

Шоумен, кандидат в президенты Украина Владимир Зеленский обсудил с экс-министром финансов Александром Данилюком и бившим министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом построение либеральной экономики.

"Строительство либеральной экономики – важный пункт нашей программы. Мы регулярно проводим встречи со многими экспертами этой отрасли. Недавно пообщались с Александром Данилюком и Айварасом Абромавичусом", – сказано на странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук в среду вечером.

На этой же странице обнародовано совместное фото тех участников встречи.

Сам экс-глава Минфина А.Данилюк подтвердил встречу. По его словам, кроме экономической тематики, говорили "о завершении войны на востоке, работе с западными партнерами, ликвидации влияния олигархата и обновлении государственного аппарата".

"Отметил следующие приоритеты: ликвидация СБУ, и переформатирование ее в контр-разведку, которая способна эффективно бороться с гибридной агрессией РФ. Реформирование прокуратуры. Создание Службы финансовых расследованию для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями против государства", - написал А.Данилюк на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также, по его словам, в ходе разговора он отметил важность кардинального изменения модели государственной службы. "Действующая размывает ответственность, позволяет манипулирование под прикрытием прозрачных конкурсов, не обеспечивает мотивации для привлечения перспективных людей на государственную службу. Новая должна быть, как в инновационных компаниях, которые динамично развиваются, так как именно это нужно нашей стране", - отметил А.Данилюк.

Также экс-министр финансов на встрече отметил важность "продуманного сотрудничества с западными партнерами, в частности с МВФ", а также недопущения свертывания реформы НДС и прозрачность государственных финансов.

"Конечно, инициировал и вопрос национализации ПриватБанка и связей с Коломойским (украинским бизнесменом Игорем Коломойским - ИФ). Получил ответ, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк. Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезный вызовов и возможностей, будет просто глупо и безответственно променять их на коврижки", - рассказал бывший министр.

Теги: #зеленский #данилюк #абрамовичус
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