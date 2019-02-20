Политика

18:52 20.02.2019

Порошенко: отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион

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Порошенко: отправка на Донбасс оценочной миссии ООН поспособствовала бы обсуждению вопроса ввода миротворцев в регион

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, и власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу.

"Я остаюсь твердым сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что Украина готова к конструктивному обсуждению этой инициативы. При этом глава Украинского государства добавил, что обсуждению этой инициативы помогла бы отправка на Донбасс технической оценочной миссия для разработки соответствующих вариантов миротворческой операции.

"И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш - ИФ) мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - выразил убеждение П.Порошенко.

Президент Украины напомнил, что для Киева принципиальным является распространение мандата такой миротворческой миссии на всю оккупированную территорию, включая границу с РФ. Также введение миротворцев ООН на Донбасс должно предусматривать вывод российских войск и вооружения из региона.

"Важно также, чтобы любая миротворческая операция, основанная на ключевых миротворческих принципах ООН - прежде всего, она должна быть беспристрастной, непредвзятой и нейтральной", - резюмировал глава Украинского государства.

Теги: #порошенко #россия #украина #донбасс #оон
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