Политика

18:05 20.02.2019

Более четверти промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в РФ, в регионе возможны экологические и техногенные катастрофы - Порошенко на ГА ООН

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В результате конфликта на Донбассе более четверти промышленного потенциала Донбасса было перемещено в Россию, включая оборудование с находящихся в регионе крупных промышленных предприятий, сообщил президент Украины Петр Порошенко выступая на Генеральной ассамблее ООН.

"27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов на Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

При этом президент Украины отметил, что другие предприятия на оккупированной части Донбасса не могут полноценно функционировать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов и потери кооперационных связей с другими частями Украины.

На оккупированном Донбассе также ухудшается и экологическая ситуация, в частности, из-за затопления угольных шахт, что создает риск загрязнения грунтовых вод.

Кроме того, вблизи линии соприкосновения сторон существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов незаконными вооруженными формированиями могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

"Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо- и водопроводы, повреждены обстрелами и требуют срочного ремонта", - подчеркнул глава Украинского государства.

Теги: #порошенко #россия #украина #донбасс
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