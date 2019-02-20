Политика

17:56 20.02.2019

Порошенко на ГА ООН: РФ милитаризирует оккупированный Крым, чем меняет стратегический баланс в регионе и за его пределами

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Порошенко на ГА ООН: РФ милитаризирует оккупированный Крым, чем меняет стратегический баланс в регионе и за его пределами

В оккупированном Россией Крыму уже размещены до 32,5 тыс. российских военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем, и, не исключено, развернуто ядерное оружие, что превращает полуостров в стартовую площадку для ее ракет и меняет стратегический баланс в регионе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тыс. военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет "Калибр". Нельзя исключать и возможное развертывание ядерного оружия на полуострове", - сказал он в ходе дебатов на Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

Глава Украинского государства подчеркнул, что на данный момент наблюдается беспрецедентная милитаризация Россией Черноморского региона.

"Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Она превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет", - резюмировал П.Порошенко.

Теги: #крым #порошенко #россия #украина
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