Политика

17:40 20.02.2019

РФ готовится к военному удару по Украине и дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной - Порошенко на ГА ООН

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РФ готовится к военному удару по Украине и дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной - Порошенко на ГА ООН

 Дальнейшая эскалация агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной ввиду концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал П.Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что именно это является причиной необходимости обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной.

"Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч" – сказал П.Порошенко.

Президент Украины проинформировал Генассамблею ООН, что на оккупированном Донбассе российские вооруженные формирования располагают 496 танками, 938 бронированными боевыми машинами, 128 реактивными системами залпового огня, 776 артиллерийскими системами (в том числе, САУ).

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил, что в прошлом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала на видео конвои российской военной техники, которые незаконно пересекали участок российско-украинской границы, который не контролируется украинскими властями.

По словам президента Украины, наблюдатели СММ также определили наличие на оккупированной территории новейших российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, а также электронных систем глушения БПЛА.

"Эти системы никогда не были в распоряжении украинских Вооруженных сил. Есть только одна страна, способная их производить и поставлять – Россия!", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава Украинского государства отметил, что Российская Федерация, чтобы скрыть эти незаконные поставки вооружения и военной техники на Донбасс, блокирует мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в районах вблизи временно неконтролируемой части украинско-российский государственной границы. Также СММ регулярно сталкивается с масштабными ограничениями в своей ежедневной деятельности на оккупированной территории Донбасса.

Теги: #порошенко #россия #украина
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