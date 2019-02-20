Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года" с последующей доработкой на заседании в среду.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном. Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

Для разработки данной стратегии Минздрав создал Координационную рабочую группу экспертов, которая проводила расчеты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, к 2022 году заработают новые механизмы финансирования и управления, соответствующие общим принципам трансформации всей системы здравоохранения - безопасности, доступности, подотчетности, инновационности и финансовой эффективности.

Согласно сообщению, развитие системы крови в Украине будет базироваться на бесплатном добровольном донорстве крови. Также будет введен единый национальный реестр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и учреждениях здравоохранения для оперативного контроля оборота компонентов крови.

Финансирование системы будет осуществляться из нескольких источников: государственного и местных бюджетов, средств международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства. В целом реализация предложенной стратегии оценивается примерно в 6,5 млрд грн до 2022 года.