Голова НКЦПФР спростовує достовірність оприлюдненого фрагмента запису розмови з президентом

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв спростовує достовірність аудіозапису розмови з президентом Петром Порошенком, оприлюдненого креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань телеканалу "1+1", редактором телепрограми "Гроші" Олександром Дубінським на своїй сторінці у Facebook.

"Я не можу підтвердити автентичність аудіофрагментів розмов, які поширюють останніми днями в мережі інтернет. Висловлювання, окремі слова, різні варіанти розмов, усе очевидно вирвано з контексту та неприховано використовується для політичних маніпуляцій", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше, 19 лютого, О.Дубінський оприлюднив аудіо розмови двох осіб - один голос схожий на голос П.Порошенка, інший - на голос Т.Хромаєва, - що обговорюють пост у Facebook, в якому нібито голова Нацкомісії незадовільно висловився щодо реформ, які реалізують в Україні, зокрема у фінансовому секторі.

Т.Хромаєв очолив НКЦПФР у січні 2015 року. Відповідне рішення закріплене указом президента №50/2015 від 30 січня 2015 року.