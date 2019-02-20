Генпрокуратура сообщила об открытии дела по статье "госизмена" в связи с подрывом обороноспособности Украины – нардеп

Генеральная прокуратура Украины сообщила об открытом уголовном производстве по статье "государственная измена" в связи со снижением обороноспособности страны вследствие действий бывших руководителей Министерства обороны Украины, заявил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Иван Винник.

"Шла дискуссия о том, не содержат ли действия предыдущих министров обороны состав преступления, который квалифицируется по ст.111 (государственная измена). Из письма, которое получил комитет по нацбезопасности и обороне от Генеральной прокуратуры, нам стало известно, что в настоящее время такое производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) зарегистрировано", - сказал И.Винник на заседании возглавляемой им временной следственной комиссии парламента по изучению сведений о фактах расхищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в 2004-2017 годах.

4 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании ВСК заявил, что действия начальников Генштаба ВСУ и министров обороны Украины в 1991-2017 годах, которые привели к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как государственная измена.