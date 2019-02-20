Политика

15:34 20.02.2019

Советник стратегического уровня на встрече с Муженко подтвердил намерения о продолжении США всесторонней поддержки Киева

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Советник стратегического уровня на встрече с Муженко подтвердил намерения о продолжении США всесторонней поддержки Киева

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и советник стратегического уровня по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер в среду на рабочей встрече обсудили первоочередные потребности ВСУ в вооружении и военной технике.

Как сообщается на странице Генштаба в Фейсбуке, В.Муженко поблагодарил американскую сторону за постоянную и содержательную консультативно-совещательную и материально-техническую помощь.

В свою очередь, представитель США подтвердил намерения американских союзников относительно продолжения постоянной и всесторонней поддержки Киева со стороны Вашингтона.

"Во время разговора подчеркивалось, что консультативно-совещательная помощь по вопросам реформирования и развития украинского военно-промышленного комплекса будет предоставляться с учетом предыдущих достижений, в частности, работы стратегических советников от США в комитете реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #всу #сша #украина #муженко
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