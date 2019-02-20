Глава НКЦБФР опровергает подлинность обнародованного фрагмента записи разговора с президентом

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев опровергает подлинность аудиозаписи разговора с президентом Петром Порошенко, обнародованной креативным продюсером департамента журналистских расследований телеканала "1+1", редактором телепрограммы "Гроши" Александром Дубинским в своем блоге в Facebook.

"Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров, которые распространяют в последние дни в сети интернет. Высказывания, отдельные слова, разные варианты разговоров, все очевидно вырвано из контекста и открыто используется для политических манипуляций", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее, 19 февраля, А.Дубинский обнародовал аудио разговора двух лиц - у одного голос, похожий на голос П.Порошенко, у другого - на голос Т.Хромаева - обсуждающих пост в Facebook, в котором якобы глава Нацкомиссии неудовлетворительно высказался относительно реализуемых в Украине реформ, в частности в финансовом секторе.

Т.Хромаев возглавил НКЦБФР в январе 2015 года. Соответствующее решение закреплено указом президента №50/2015 от 30 января 2015 года.