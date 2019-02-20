Политика

14:37 20.02.2019

Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

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Суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко о возможных нарушениях при ведении предвыборной агитации

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля открыл производство по иску лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к президенту Украины Петру Порошенко о признании противоправными его действий как кандидата в президенты во время предвыборной агитации.

Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", 18 февраля данный административный иск повторно поступил в суд, и 19 февраля было открыто производство.

Первоначально иск Ю.Тимошенко к П.Порошенко поступил в Шестой апелляционный административный суд 14 февраля, но был возвращен истцу из-за того, что копия удостоверения уполномоченного представителя кандидата в президенты Ю.Тимошенко Сергея Власенко никак не была засвидетельствована.

С.Власенко подал апелляцию на это решение в Кассационный административный суд Верховного суда, который 18 февраля пришел к выводу, что представитель Ю.Тимошенко подтвердил наличие у него оснований для подачи иска от ее имени.

На странице Верховного суда в Фейсбуке, в частности, указано, что зарегистрированный Центризбиркомом представитель кандидата в президенты Украины действует в избирательных делах без дополнительного полномочия.

"Исковое заявление от имени истца - кандидата на пост президента Украины – подписано его уполномоченным представителем. То есть исковое заявление подписано с указанием должностного положения лица, его подписавшего. В судебном заседании уполномоченный представитель отметил, что исковое заявление … подал лично с предъявлением оригинала удостоверения уполномоченного представителя кандидата на пост президента Украины и документа, удостоверяющего личность. Оригинал удостоверения уполномоченного представителя кандидата на пост президента Украины был предоставлен Верховному суду в судебном заседании", - говорится в сообщении.

Таким образом, Верховный суд пришел к выводу, что истец подтвердил наличие административной процессуальной дееспособности на подачу искового заявления.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #тимошенко #порошенко #нарушения #суд #выборы
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