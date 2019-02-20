Политика

14:43 20.02.2019

США спустя 5 лет не признают аннексии Крыма Россией

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США спустя 5 лет не признают аннексии Крыма Россией

Соединенные Штаты Америки не признают аннексии украинского полуострова Крым Россией, напоминают в посольстве США в Украине.

"Крымская декларация госсекретаря Помпео четко и однозначно определяет нашу политику и через 5 лет после начала аннексии Крыма Россией: мы не признаём и не признаем посягательства Кремля на суверенитет над территориями, захваченными силой с нарушением международного права", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке в среду.

Теги: #крым #сша #россия #украина
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