Политика

14:20 20.02.2019

Порошенко отметил наградами участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

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Порошенко отметил наградами участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

Президент Украины Петр Порошенко в день памяти Героев Небесной Сотни подписал указ о присвоении государственных наград.

Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции Достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.

Орденом "За заслуги" III степени награждены 8 человек, в том числе волонтеры Юрий Дудник и Илья Зелинский, гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни Игорь Пошивайло и координатор "Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане" Павел Сидоренко.

Ордена княгини Ольги III степени удостоены волонтер Зоя Кульменко и председатель правления общественной организации "Крым СОС" Тамила Ташева.

Внештатный советник главы государства, общественный деятель Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.

Наград удостоены 24 человека, из них двое посмертно.

Теги: #порошенко #награды
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